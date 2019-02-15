Son Dakika Haberleri: Uşak'taki Davada Fetö'nün Sözde 'Bürokrasi İmam Yardımcısı' Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası (1)

Uşak'taki Davada Fetö'nün Sözde 'Bürokrasi İmam Yardımcısı' Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası (1)

1 saat önce

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik görülen davada karar açıklandı.

Uşak'taki Davada Fetö'nün Sözde 'Bürokrasi İmam Yardımcısı' Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası (1), System.String[]
Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik görülen davada karar açıklandı. Örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilerek yargılanan iş adamı Hazim Sesli'ye 15 yıl hapis cezası verildi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:14 Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa
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