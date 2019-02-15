Uşak'taki Davada Fetö'nün Sözde 'Bürokrasi İmam Yardımcısı' Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası (1)
1 saat önce
Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik görülen davada karar açıklandı.
Uşak
'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik görülen davada karar açıklandı. Örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilerek yargılanan iş adamı Hazim Sesli
'ye 15 yıl hapis cezası verildi. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:14 Kaynak: İHA
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FETÖ'den Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası
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