Uşak'taki "Dokuyan Eller Halı Kilim Evi" yeni binasında - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Uşak'taki 'Dokuyan Eller Halı Kilim Evi' yeni binasında - Son Dakika

Uşak'taki "Dokuyan Eller Halı Kilim Evi" yeni binasında

6 saat önce

Uşak Valiliği tarafından kurulan "Dokuyan Eller Halı-Kilim Evi", restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Çeşmeli Çift Konağında hizmete girdi.

Uşak'taki

Uşak Valiliği tarafından kurulan "Dokuyan Eller Halı-Kilim Evi", restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Çeşmeli Çift Konağında hizmete girdi.

Karaağaç Mahallesinde oluşturulan tesisin açılışında konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentin tarihinde dokumacılığın çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl başlattıkları "Dokuyan Eller Halı-Kilim Evi" projesiyle tarihi Uşak Halılarını yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirten Kocabıyık, "Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Çeşmeli Çift Konağı'nda bir birinden güzel Uşak halıları aslına uygun olarak dokunacak. Uşak Halılarını, hem ülkemizde hem de dünyada daha iyi tanıtmak amacındayız.. Açılışını yaptığımız konağın restorasyon çalışmalarına yaklaşık 800 bin lira harcandı. El emeği Uşak halıları, istihdam ettiğimiz kadınlarımız tarafından dokunacak. Projeyle hem kadınlarımıza iş imkanı yarattık hemde Uşak Halılarını tanıtmış olacağız " dedi.

Vali Funda Kocabıyık açılışı gerçekleştirilen tarihi konağı gezerek halı dokuyan kadınlarla sohbet etti.

Etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve protokol üyeleri katıldı.

Funda Kocabıyık, Çeşmeli, Uşak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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