Uşak'taki ev yangınında yaklaşık 4 bin lira maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'taki ev yangınında yaklaşık 4 bin lira maddi hasar meydana geldi - Son Dakika

Uşak'taki ev yangınında yaklaşık 4 bin lira maddi hasar meydana geldi

6 saat önce

Uşak'ta 4 katlı binada bulunan dairede çıkan yangında evin odaları hasar gördü.

Uşak'taki ev yangınında yaklaşık 4 bin lira maddi hasar meydana geldi, System.String[]

Uşak'ta 4 katlı binada bulunan dairede çıkan yangında evin odaları hasar gördü. Oda içerisinde bulunan çeşitli eşyalar kullanılamaz hale gelirken, toplam 4 bin liralık maddi hasar oluştu.


Yangın, Dikilitaş Mahallesi Acar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartman binasındaki bir dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre R.A.'ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.


Yangında evin bir odası hasar görürken, kullanılamaz hale gelen eşyalar yaklaşık 4 bin lira maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - UŞAK

Dikilitaş Mahallesi, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
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