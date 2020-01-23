Uşak'taki FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'taki FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uşak'taki FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Uşak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak'taki FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Uşak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştıkları belirlenen ve 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştıkları belirlenen 11 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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