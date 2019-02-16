Son Dakika Haberleri: Uşak'taki Fetö Operasyonunda 3 Tutuklama Kararı

Uşak'taki Fetö Operasyonunda 3 Tutuklama Kararı

53 dakika önce

Uşak'taki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama kararıUŞAK - 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Uşak'ta gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak'taki Fetö Operasyonunda 3 Tutuklama Kararı, System.String[]
Uşak'taki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama kararı

UŞAK - 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Uşak'ta gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara merkezli 76 ilde FETÖ üyelerinin 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına önceden sorulara erişerek örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan operasyonda Uşak'ta 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Çetesi Çökertildi! Aralarında Bir de Muhbir Polis Var Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı

KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:32:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'taki Fetö Operasyonunda 3 Tutuklama Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]