Uşak'taki Fetö Operasyonunda 3 Tutuklama Kararı
53 dakika önce
Uşak'taki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama kararıUŞAK - 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Uşak'ta gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Uşak
'taki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama kararı
UŞAK - 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Uşak'ta gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara
merkezli 76 ilde FETÖ üyelerinin 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına önceden sorulara erişerek örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan operasyonda Uşak'ta 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:39 Kaynak: İHA
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