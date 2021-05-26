Uşak'taki fuhuş operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta polisin düzenlediğ fuhuş operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen Ünalan Mahallesi'ndeki iki daireye operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında yabancı uyruklu kadının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten 18 bin 900 lira para cezası kesildi.
Gözaltına alınanlardan 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerden ikisi hakkında, fuhşa yer temini ve aracılıktan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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