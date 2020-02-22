Uşak'taki fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'taki fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uşak'taki fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında görevini kötüye kullandığı öne sürülen bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Uşak'taki fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında görevini kötüye kullandığı öne sürülen bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis memuru F.Ü. ve kendisini polis olarak tanıtan M.G'nin bir kadının evine baskın düzenlediği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Yaklaşık 2 ay devam eden takip sonucu düzenlenen operasyonda aralarında F.Ü. ve M.G'nin de bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan polis memuru F.Ü, "görevi kötüye kullanma", "rüşvet" ve "telsiz kanununa muhalefet", diğer zanlılar ise "fuhuş için aracılık etmek" suçlamalarıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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