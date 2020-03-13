Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu - Son Dakika

Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu

6 saat önce

- Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu Uşak'ta, Genç Gönüllüler Projesi kapsamında 'Genç Gönüllüler İş Başında' konulu etkinlikle 47 gönüllü gence gıda denetimi konusunda eğitim verilmesinin ardından, gençler denetçi olarak süt işletmesinde inceleme gerçekleştirdi.

- Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu

UŞAK - Uşak'ta, Genç Gönüllüler Projesi kapsamında 'Genç Gönüllüler İş Başında' konulu etkinlikle 47 gönüllü gence gıda denetimi konusunda eğitim verilmesinin ardından, gençler denetçi olarak süt işletmesinde inceleme gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Murat Erdem, görevli personeller, öğretim görevlileri ve 47 gönüllü genç katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eş güdümlü olarak yürüttükleri "Genç Gönüllüler İş Başında Projesi" ile gönüllü gençlere gıda denetiminin nasıl yapıldığı ve işleyişinin nasıl olduğu konusunda Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen tarafından bilgilendirme yapıldı. Konferansın ardından kura çekilerek 20 gönüllü genç özel bir süt ve süt ürünleri işletmesine götürülerek denetçi oldu.

"Her tüketicinin bir denetici olduğunun farkına vardık"

Programın sosyal ve kişisel gelişimlerine destek sağladığını ve sorumluluk bilincine vardığını ifade eden Esra Seden, "Çok memnun kaldık. Öncelikle bakanlığa ve Genç Gönüllüler Topluluğu'na çok teşekkür ederiz. Biz çok iyi bir verim aldık. Bu sayede süt ve süt ürünleri fabrikasını gezmiş olduk. Konferanstan sonra kendimizi donatma imkanı bulduk. Denetimler sürecinde her tüketicinin bir denetimci olduğunun farkına vardık. Dolayısıyla kendimizi bu alanda bilinçlendirmiş olduk" diye konuştu.

Uygulama sahasına gelerek işleyişi görmelerinin kendilerine fayda sağladığını belirten Furkan Semiz, "Konferans, lisans hayatımız boyunca aldığımız derslerin bir tekrarı oldu. Aynı zamanda buraya gelip teorik olarak aldığımız derslerin ne şekilde uygulandığını, fabrikadaki düzenini gördük. Hijyen şartlarını gördük. Bizim için verimli bir program oldu" dedi.

Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu

Genç, Uşak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:56 Kaynak: İHA
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