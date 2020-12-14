Uşak'taki kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Uşak'taki kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi yakalandı

14.12.2020 17:47
Uşak'taki kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi yakalandı, System.String[]

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente kaçak yollardan akaryakıt getirildiği ve satıldığı tespiti sonrası 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt, 1 dalgıç pompa, 1 sayaçlı pompa, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda boş bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Akaryakıt, Operasyon, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'taki kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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