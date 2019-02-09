Son Dakika Haberleri: Uşak'taki Kazada Ağır Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'taki Kazada Ağır Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Uşak'ta dün gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Uşak'taki Kazada Ağır Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Uşak'ta dün gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Dün gece yaşanan kazada, Uşak merkez Selçuklu battı çıktı kavşağında Bilge Demirel idaresindeki içerisinde 3 kişinin bulunduğu 64 ND 900 plakalı araç İzmir yönüne doğru seyir halindeyken, Sefer Arslan idaresindeki 45 FZ 199 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü Bilge Demirel, şoför mahallinde sıkışarak ağır yaralandı. Sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Demirel, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma kaldırıldı. Demirel'in yapılan müdahalelere rağmen öğlen saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi devam ediyor. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

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