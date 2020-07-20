Uşak'taki kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Uşak'taki kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

UŞAK'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

UŞAK'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Banaz ilçesine bağlı Gedikler kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Banaz ilçesinden Uşak istikametine doğru seyir halinde olan 07 HL 836 plakalı Ramazan Kuzer (30) yönetimindeki hafif ticari araç, Gedikler kavşağına geldiği sırada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç refüje çarparak durabildi. Kazada ayne aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Ramazan Kuzer, eşi Nurcan Kuzer (29), çocukları Belinay Kuzer(6), Melisa Kuzer (10), annesi Sultan Kuzer (56) ve babası Abdullah Kuzer (56) tedavi altına alındı. Durumu ağır olan sürücünün annesi Sultan Kuzer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Nurcan Kuzer'in ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Bu arada sürücü Ramazan Kuzer'in yapılan test sonuçlarında 1.46 promil alkollü olduğu belirtildi. kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uşak'taki kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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