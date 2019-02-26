Son Dakika Haberleri: Uşak'taki Kazada Polis Memuru Yaralandı

Uşak'taki Kazada Polis Memuru Yaralandı

1 saat önce

Uşak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki çeşmeye çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Emrah Toksoy (28) yaralandı.

Uşak'taki Kazada Polis Memuru Yaralandı, System.String[]
Uşak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki çeşmeye çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Emrah Toksoy (28) yaralandı.

Alınan bilgiye göre İzmir Güzelbahçe Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli polis memuru Emrah Toksoy'un kullandığı 34 KA 7376 plakalı otomobil, Uşak - İzmir kara yolu 18. kilometredeki Güre Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki çeşmeye çarptı.

Ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Toksoy, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:38 Kaynak: AA

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