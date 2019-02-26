Uşak'taki Kazada Polis Memuru Yaralandı

Uşak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki çeşmeye çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Emrah Toksoy (28) yaralandı.

Uşak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki çeşmeye çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Emrah Toksoy (28) yaralandı.



Alınan bilgiye göre İzmir Güzelbahçe Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli polis memuru Emrah Toksoy'un kullandığı 34 KA 7376 plakalı otomobil, Uşak - İzmir kara yolu 18. kilometredeki Güre Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki çeşmeye çarptı.



Ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Toksoy, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.



Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi

Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi

Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü

2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi