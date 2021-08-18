Son dakika gündem: Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Sarıdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 4 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi, 4 su ikmal aracı ve 10 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi. Köylülerin de traktör ve tankerlerle destek verdiği çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya ve Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.