Uşak'taki orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü - Son Dakika
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Uşak'taki orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü

25.05.2022 13:35
Uşak'taki orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü

Uşak'ta meydana gelen orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü.

Uşak'ta meydana gelen orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü.

Uşak'ta Sivaslı ilçesine bağlı Ketenlik köyü yakınlarında ormanlık bir alanda yangın çıktı. İhbarlar üzerine yangın yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 4 arazöz, 2 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracının yaptığı çalışmalarla yangın kontrol altına alındı. 1,5 dekar alanın kül olduğu yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı. - UŞAK

Uşak'taki orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü
Uşak'taki orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü
Uşak'taki orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü
Uşak'taki orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sivaslı, Yangın, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'taki orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'taki orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü - Son Dakika
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