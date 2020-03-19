Uşak'taki silahlı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Uşak'taki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
6 saat önce
Uşak'ta bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Uşak'ta bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Seval Sokak'ta oto tamirhanesi işleten Murat Yüksel, müşterisinin arabasına baktığı sırada, plakasız bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu elinden ve bacağından yaralandı.
Ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:32 Kaynak: AA
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