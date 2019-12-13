Uşak'taki trafik kazasında ölenlerden biri daha toprağa verildi - Son Dakika
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Uşak'taki trafik kazasında ölenlerden biri daha toprağa verildi

7 saat önce

Uşak'ta dün durakta minibüs beklerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirenlerden Halil Doğan toprağa verildi.

Uşak'taki trafik kazasında ölenlerden biri daha toprağa verildi, System.String[]

Uşak'ta dün durakta minibüs beklerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirenlerden Halil Doğan toprağa verildi.

Doğan'ın cenazesi sabah saatlerinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kızılcasöğüt Beldesi'ne götürüldü.

Doğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından beldedeki mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve yakınları katıldı.

Olay

Uşak'ta dün İ.U.Y. (18) yönetimindeki 59 HD 971 plakalı otomobil, yol kenarında minibüs bekleyenlere çarpmış, ölen 3 kişiden Zafer Karakaya (30) ve Ramazan Tokuş (34) dün toprağa verilmişti.

Halil Doğan, Sabah, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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