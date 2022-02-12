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Uşak'taki trafik kazasında yaralanan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Uşak'taki trafik kazasında yaralanan genç yaşamını yitirdi

12.02.2022 13:48
Uşak'taki trafik kazasında yaralanan genç yaşamını yitirdi

Uşak'ta otomobilin parkın duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan genç, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta otomobilin parkın duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan genç, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Bulvarı'nda 6 Şubat'ta yaşanan kazanın ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Tosbıyık (25), yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay

Atatürk Bulvarı'nda M.K. (19) yönetimindeki 64 LL 607 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Parkı'nın duvarına çarpmış, kazada sürücü ile otomobildeki Yasin Tosbıyık yaralanmış, sürücü taburcu edilmişti.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Bulvarı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'taki trafik kazasında yaralanan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika


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