Uşak'taki trafik kazasında yaralanan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Uşak'ta otomobilin parkın duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan genç, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Atatürk Bulvarı'nda 6 Şubat'ta yaşanan kazanın ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Tosbıyık (25), yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay
Atatürk Bulvarı'nda M.K. (19) yönetimindeki 64 LL 607 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Parkı'nın duvarına çarpmış, kazada sürücü ile otomobildeki Yasin Tosbıyık yaralanmış, sürücü taburcu edilmişti.
Kaynak: AA
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