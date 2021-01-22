Uşak'taki Ulubey Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi salgında da devam etti - Son Dakika

Uşak'taki Ulubey Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi salgında da devam etti

22.01.2021 11:03
Uşak'taki Ulubey Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi salgında da devam etti, System.String[]

Dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alan ve yatırımlarla turistik cazibesi artan Uşak'taki Ulubey Kanyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen artan ziyaretçi ilgisiyle dikkati çekiyor.

Dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alan ve yatırımlarla turistik cazibesi artan Uşak'taki Ulubey Kanyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen artan ziyaretçi ilgisiyle dikkati çekiyor.

Büyük Menderes Grabeni'nin çökmesiyle oluşan, Banaz Çayı ve Dokusele Deresi yataklarının bulunduğu 77 kilometrelik Ulubey Kanyonu, 170 metreye ulaşan derinliği ve 500 metreyi bulan genişliğiyle büyüleyici doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

Antik dönem başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı'dan birçok tarihi zenginliğin de bulunduğu kanyon, turistik tesisler, cam teras ve ters ev gibi yatırımlarla cazibesini artırdı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir süre kapatılmasına rağmen kanyon, yıl boyu ziyaretçi ilgisini çekmeye devam etti.

Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelen kanyonun tanıtımı için çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Geçen yılın salgın tedbirleri altında geçtiğini anımsatan Erdoğan, "Salgın sürecinde turistlerin tercih eğilimlerine baktığımızda bu tip açık ve havadar alanlara olan ilginin arttığını görmekteyiz. Bu bağlamda turist sayımızda bir azalma olmadı. 2020 yılında yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turist ağırladık. İlerleyen yıllarda bunun giderek artan bir ivmeye kavuşmasını temenni ediyoruz. Bunun için tüm kurumlarımızla çalışıyoruz." diye konuştu.

Kanyonda doğa sporları tesisi kurulacak

Ulubey Kanyonunun her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ulubey Kanyonu yazın çok fazla misafir ağırlamakta. Biz bunun 4 mevsim olmasını istiyoruz. Özellikle kar yağışı aldığında buranın muazzam bir manzarası oluyor. Bu anlamda biz misafirlerimizi kışın da buraya bekliyoruz." dedi.

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da kanyonda kurulması planlanan doğa sporları tesisi için de ihale hazırlığının devam ettiğini belirterek, zipline, atlama kulesi, macera parkuru, dev salıncak ve bisiklet yolunun bulunacağı tesisle bölgeye olan ilginin daha da artacağını kaydetti.

Banaz Çayı, Selçuklu, Ulubey, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'taki Ulubey Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi salgında da devam etti - Son Dakika


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