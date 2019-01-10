Son Dakika Haberleri: Uşak'taki Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'taki Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak'taki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda yakalanan 3'ü kadın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden D.A. ile M.A. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak- Denizli yolunda Antalya'dan gelen bir otomobilde dün narkotik köpeği "Tora" eşliğinde yapılan aramada 2 bin 14 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Uşak, Güncel
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