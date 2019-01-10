Uşak'taki Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Uşak
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şubesi ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda yakalanan 3'ü kadın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden D.A. ile M.A. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak- Denizli
yolunda Antalya
'dan gelen bir otomobilde dün narkotik köpeği "Tora" eşliğinde yapılan aramada 2 bin 14 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:33 Kaynak: AA
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