Uşak'taki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'üne tutuklama - Son Dakika

Uşak'taki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'üne tutuklama

UŞAK'ta, polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen 2 Haziran Salı günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstihbarat çalışmasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda 1.5 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1.9 gram esrar, 6 ecstasy uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılması gereken 100 sentetik hap ve uyuşturucu madde tartmakta kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.M. (36), Ü.D. (43), G.T. (31) ve F.M. (34) tutuklandı. Diğer şüpheli O.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.