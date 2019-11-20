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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alahabalı köyünde M.A, U.K, E.G. ve G.Y'nin evlerinde narkotik eğitimli köpekle yaptıkları aramalarda 67 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.Y, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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