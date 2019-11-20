Son Dakika Haberleri: Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alahabalı köyünde M.A, U.K, E.G. ve G.Y'nin evlerinde narkotik eğitimli köpekle yaptıkları aramalarda 67 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.Y, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eşme, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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