Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

23.02.2022 14:32

Son dakika gelişmesine göre Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 2 şüpheliyi Kemalöz Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

U.Ç. ve B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. tutuklandı, U.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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