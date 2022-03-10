Son dakika: Uşak'ta düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika: Uşak'ta düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

10.03.2022 16:06
Son dakika: Uşak'ta düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika habere göre Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde şafak operasyonu düzenledi. 7 farklı adrese düzenlenen operasyonda; 81 gram sentetik uyuşturucu, 56 gram esrar, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Son dakika: Uşak'ta düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika: Uşak'ta düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika: Uşak'ta düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika: Uşak'ta düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

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Uyuşturucu Ticareti, Afganistan, Uyuşturucu, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Uşak'ta düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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