Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda üç kardeş yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta durdurulan bir otobüste poşetin içinde 410 gram esrar ele geçirildi, 3 kardeş yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir otobüs durduruldu.

Otobüste yapılan aramada narkotik köpeği "Lito"nun bir poşete tepki vermesi üzerine, poşetin içerisinde 410 gram "reçine" diye tabir edilen esrar ele geçirildi.

Poşetin sahibi olduğu değerlendirilen ve kardeş olduğu belirlenen M.D, V.D. ve B.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.D. ve B.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.