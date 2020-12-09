Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir- Ankara kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 88 gram esrar, 22 gram metamfetamin ve 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki Z.E. ve O.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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