Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı

11.03.2022 14:29
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.A, K.D, M.A, A.D. ve Afganistan uyruklu Y.A, hakimlikçe tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı - Son Dakika


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