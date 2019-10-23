Son Dakika Haberleri: Uşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Uşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Uşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

52 dakika önce

Uşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybettiUşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Uşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybettiUşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
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