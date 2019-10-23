Uşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
52 dakika önce
Uşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybettiUşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
Uşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybettiUşak'taki yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da çocuklara alkol içirildiği iddiasıyla açılan velayet davasının görülmesine başlandı Uşak'ta yangın faciası! Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı Maltepe ve Avcılar Belediyesi de Hamidiye Su'yla anlaştı