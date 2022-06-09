İlçeye bağlı Ayrancı köyünde, 85 yaşındaki Hasan Yıldırım ile 80 yaşındaki eşi Hamide Yıldırım'ın yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Süleyman Erdoğan 'a ait müstakil eve de sıçradı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.