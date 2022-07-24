Edinilen bilgilere göre; Uşak - İzmir Karayolu üzerinde Yenişehir Rampaları yakınında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterlerin de söndürme çalışmasına katıldığı yangında 5 buçuk hektar alan yanarak kül oldu. Yangına ilişkin soruşturma ekipler tarafından açıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yenişehir, İzmir, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu - Son Dakika

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