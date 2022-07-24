Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu - Son Dakika
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Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu

24.07.2022 22:09
Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu

Uşak'ta çıkan orman yangınında 5 buçuk hektar alan kül oldu.

Uşak'ta çıkan orman yangınında 5 buçuk hektar alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre; Uşak - İzmir Karayolu üzerinde Yenişehir Rampaları yakınında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterlerin de söndürme çalışmasına katıldığı yangında 5 buçuk hektar alan yanarak kül oldu. Yangına ilişkin soruşturma ekipler tarafından açıldı. - UŞAK

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Küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın Küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kaynak: İHA

Yenişehir, İzmir, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu - Son Dakika
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