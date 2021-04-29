Uşak "tam kapanma"nın başlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Cadde ve sokaklardan genel detay görüntü
İsmet Paşa Caddesi'nden görüntü
Zübeyde Hanım Caddesi'nden görüntü
15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan görüntü
Atapark'tan görüntü UŞAK - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminin başlamasıyla Uşak'ta, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Atapark'ta sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Kaynak: AA
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