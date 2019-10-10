Uşak'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Uşak şubesi üyelerinden olan İsmail Soyöz Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'e destek vermek ve terörü lanetlemek amacıyla basın açıklaması yaptı.



Uşak'ta Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Barış Pınarı Hareketı'na destek amacıyla basın açıklaması yaptı. Dernek üyesi İsmail Soyöz grup üyeleri adına yaptığı basın açıklamasında bölgedeki terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için başlatılan 'Barış Pınarı Operasyonu'na sonuna kadar destek olduklarını kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sonsuz desteklerinin olduğunu bildiren dernek açıklamanın devamında şunları söyledi:



"Sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, saldırılarını engellemek, terör örgütü PKK/YPG-PYD'nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek, bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için başlattığı " Barış Pınarı Operasyonu"nu Şehit aileleri ve Gaziler olarak sonuna kadar destekliyoruz. Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun yürekten dualarımızla her zaman yanlarındayız." - UŞAK