Son Dakika Haberleri: Uşak'tan "Barış Pınarı Harekatı"na destek
Son Dakika Güncel Uşak'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Uşak'tan "Barış Pınarı Harekatı"na destek

51 dakika önce

Uşak Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Soyöz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı"na şehit ve gazi aileleri olarak destek verdiklerini bildirdi.

Uşak'tan

Uşak Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Soyöz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı"na şehit ve gazi aileleri olarak destek verdiklerini bildirdi.

Dernek Başkanı İsmail Soyöz, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, kurulmak istenilen terör koridorunu kırmak için yapılan bu harekatı desteklediklerini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör örgütlerinin varlığını sona erdireceğini kaydeden Soyöz, şehit ve gazi aileleri olarak Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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