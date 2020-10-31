Uşak'tan İzmir'e yardım ekibi - Son Dakika

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deprem bölgesi İzmir'e yardım ekiplerinin gittiğini duyurdu.

Uşak'tan deprem bölgesi İzmir'e itfaiyeden 4 kişilik arama kurtarma ekibinin gittiği öğrenilirken Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden de 4 araçlık 10 kişilik ekibin yola çıktığı öğrenildi. Ayrıca Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İtfaiyesi'nden kurtarma çalışmalarına destek amaçlı İzmir'e yola çıktığını ifade ederken, "Geçmiş olsun İzmir" dedi. - UŞAK