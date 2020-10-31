Uşak'tan İzmir'e yardım ekibi - Son Dakika

Uşak'tan İzmir'e yardım ekibi
31.10.2020 00:22
Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deprem bölgesi İzmir'e yardım ekiplerinin gittiğini duyurdu.
Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deprem bölgesi İzmir'e yardım ekiplerinin gittiğini duyurdu.
Uşak'tan deprem bölgesi İzmir'e itfaiyeden 4 kişilik arama kurtarma ekibinin gittiği öğrenilirken Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden de 4 araçlık 10 kişilik ekibin yola çıktığı öğrenildi. Ayrıca Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İtfaiyesi'nden kurtarma çalışmalarına destek amaçlı İzmir'e yola çıktığını ifade ederken, "Geçmiş olsun İzmir" dedi. - UŞAK
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