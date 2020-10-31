Uşak'tan İzmir'e yardım ekibi - Son Dakika

Uşak'tan İzmir'e yardım ekibi

31.10.2020 00:22
Uşak'tan İzmir'e yardım ekibi, System.String[]

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deprem bölgesi İzmir'e yardım ekiplerinin gittiğini duyurdu.

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deprem bölgesi İzmir'e yardım ekiplerinin gittiğini duyurdu.

Uşak'tan deprem bölgesi İzmir'e itfaiyeden 4 kişilik arama kurtarma ekibinin gittiği öğrenilirken Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden de 4 araçlık 10 kişilik ekibin yola çıktığı öğrenildi. Ayrıca Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İtfaiyesi'nden kurtarma çalışmalarına destek amaçlı İzmir'e yola çıktığını ifade ederken, "Geçmiş olsun İzmir" dedi. - UŞAK

Mehmet Çakın, Deprem, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak'tan İzmir'e yardım ekibi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de kurtarma çalışmalarının simgesi Buse'ye ulaşıldı! İşte ilk görüntüler 6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi
Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı         
00:23
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Türkiye'ye destek mesajı: Yardıma hazırız ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Türkiye'ye destek mesajı: Yardıma hazırız         
23:17
Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu; kimisi sinir krizi geçirdi, kimisi umutla bekledi Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu; kimisi sinir krizi geçirdi, kimisi umutla bekledi         
23:11
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı         
22:53
Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı         
22:32
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu         
21:18
Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti         
20:07
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 17'ye, yaralı sayısı 763'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 17'ye, yaralı sayısı 763'e yükseldi         
19:45
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
Fransız milletvekili Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi Fransız milletvekili Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 00:33:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'tan İzmir'e yardım ekibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei