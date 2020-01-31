Uşak'tan Kudüs için destek tekbirleri yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'tan Kudüs için destek tekbirleri yükseldi - Son Dakika

Uşak'tan Kudüs için destek tekbirleri yükseldi

6 saat önce

Uşak Kardeşlik Platformu tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kudüs politikasına tepki göstermek amacıyla tekbirler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi, ardından Kudüs'e sahip çıkılmasının vurgulandığı basın açıklaması yapıldı.

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Uşak Kardeşlik Platformu tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kudüs politikasına tepki göstermek amacıyla tekbirler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi, ardından Kudüs'e sahip çıkılmasının vurgulandığı basın açıklaması yapıldı.


Uşak Kardeşlik Platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası Uşak Belediyesi önünde toplanan onlarca kişiden oluşan grup, İsmet Paşa Caddesi boyunca tekbirler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, Uşak Eğitim Bir-Sen Başkanı Bilal Kara tarafından okunan basın açıklamasıyla ABD'nin Kudüs politikasını protesto etti.


"Yüzyılın dayatması"


Uşak Eğitim Bir-Sen Başkanı Bilal Kara tarafından okunan basın açıklamasında, "ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile kameralar karşısına geçerek Kudüs'ü bir bütün olarak İsrail'in başkenti kabul ettiğini açıkladı. Bu, 'yüzyılın anlaşması' değil, 'yüzyılın dayatmasıdır.' Filistin'i parçalama planıdır. Hem terör devleti İsrail ve kuklası ABD'nin, hem katil Netanyahu ve Trump'ın Filistin'i işgal planı; diplomatik açıdan palavra bizim açımızdan paçavradan ibarettir. Planı tanımıyor, Filistin'in/Kudüs'ün özgürlüğünü haykırıyoruz! Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ün siyonistlere bırakılması söz konusu olamaz. Unutmayınız Kudüs demek İstanbul demektir, Kudüs demek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir" şeklinde konuştu.


"Şanlı bayrağımıza uzanan eller kırılır"


Basın açıklamasında Türk bayrağına yapılan saygısızlığı da kınadığını dile getiren Kara, "Ayrıca Yunan milletvekilinin şanlı bayrağımıza karşı yaptığı hadsiz ve çirkin davranışı kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki, şanlı bayrağımıza uzanan eller kırılır, ona kastedenler doğduğuna pişman edilir" dedi. - UŞAK

Amerika Birleşik Devletleri, Kudüs, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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