Uşak'tan sözde barış planına tepki - Son Dakika
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Uşak'tan sözde barış planına tepki

6 saat önce

Memur-Sen Uşak Temsilcisi Muhammed Ali Aloğlu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan sözde barış planının yüzyılın rezaleti olduğunu söyledi.

Uşak'tan sözde barış planına tepki, System.String[]

Memur-Sen Uşak Temsilcisi Muhammed Ali Aloğlu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan sözde barış planının yüzyılın rezaleti olduğunu söyledi.

Aloğlu, sendika binasında düzenlendiği basın toplantısında, Trump tarafından dün açıklanan sözde Orta Doğu barış planı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen planın yüzyılın rezaleti olduğunu aktaran Aloğlu, planla uluslararası hukukun hiçe sayıldığını belirtti.

Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda ortaya atılan iddiaların tamamen yanlış olduğunu, planın Orta Doğu'da barışa değil gerginliğe hizmet edeceğini vurgulayan Aloğlu, şöyle konuştu:

"Bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibaret olan plan, soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. ABD ve İsrail, altmış yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar."

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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