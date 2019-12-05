Son Dakika Haberleri: Uşak'tan üç cirit takımı Ankara'da şampiyonluk için yarışacak
Son Dakika Spor Uşak'tan üç cirit takımı Ankara'da şampiyonluk için yarışacak - Son Dakika Spor

Uşak'tan üç cirit takımı Ankara'da şampiyonluk için yarışacak

6 saat önce

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen ve 7-8 Aralık'ta Ankara'da yapılacak Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası finallerine Uşak'tan 3 takımın katılacağı bildirildi.

Uşak'tan üç cirit takımı Ankara'da şampiyonluk için yarışacak, System.String[]

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen ve 7-8 Aralık'ta Ankara'da yapılacak Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası finallerine Uşak'tan 3 takımın katılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, final müsabakalarında Uşak'tan, Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü, Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü ve Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü takımları mücadele edecek. Müsabakalara katılacak dördüncü takım ise Erzurum'dan Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü olacak.

Ankara Türkiye Jokey Kulübü 75.Yıl Hipodromu'nda 7 Aralık'ta yapılacak ilk müsabakalarda Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü ile Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü ile de Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaşacak.

Bu karşılaşmaların galipleri ise 8 Aralık'ta şampiyonluk için, mağluplar ise üçüncülük için sahaya çıkacak.

Aralık, Ankara, Uşak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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