Uşak Ticaret Borsası
1 saat önce
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,00-1,10 liradan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,00-1,10 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,00-1,10
|Arpa
|kg
|1,00-1,05
|Beyaz Haşhaş
|kg
|9,50-9,50
|Nohut Naturel
|kg
|2,00-2,50
|Mavi Haşhaş
|kg
|18-20
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:53 Kaynak: AA
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