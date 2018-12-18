Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

1 saat önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,00-1,10 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,00-1,10 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,00-1,10
Arpakg1,00-1,05
Beyaz Haşhaşkg9,50-9,50
Nohut Naturelkg2,00-2,50
Mavi Haşhaşkg18-20


»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:53 Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi
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