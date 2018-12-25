Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,10 - 1,15 liradan satıldı.UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi