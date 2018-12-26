Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

2 saat önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,10-1,15 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,10-1,15 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg1,10-1,15
Arpakg1,00-1,05
Beyaz haşhaşkg10,00-10,50
Nohut naturelkg2,50-3,00
Mavi haşhaşkg17,00-18,00
Sarı haşhaşkg7,50-8,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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