Uşak Ticaret Borsası
49 dakika önce
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,10-1,15 liradan satıldı.
Uşak
Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,10-1,15 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık buğday
|kg
|1,10-1,15
|Arpa
|kg
|1,00-1,05
|Beyaz haşhaş
|kg
|10,00-10,50
|Nohut naturel
|kg
|2,50-3,00
|Mavi haşhaş
|kg
|17-18
|Sarı haşhaş
|kg
|7,50-8,00
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:34 Kaynak: AA
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