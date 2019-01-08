Uşak Ticaret Borsası
1 saat önce
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,10 ila 1,15 liradan satıldı.
Uşak
Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,10 ila 1,15 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,10-1,15
|Arpa
|kg
|1,00-1,10
|Beyaz Haşhaş
|kg
|10,00-10,50
|Nohut Naturel
|kg
|2,50-3,00
|Mavi Haşhaş
|kg
|17-18
|Sarı Haşhaş
|kg
|7,50-8,00
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:45 Kaynak: AA
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