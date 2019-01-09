Uşak Ticaret Borsası
1 saat önce
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,10-1,15 liradan işlem gördü.
Uşak
Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,10-1,15 liradan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,10-1,15
|Arpa
|kg
|1,00-1,10
|Beyaz Haşhaş
|kg
|10,00-10,50
|Nohut Naturel
|kg
|2,50-3,00
|Mavi Haşhaş
|kg
|17-18
|Sarı Haşhaş
|kg
|7,50-8,00
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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