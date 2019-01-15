Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

51 dakika önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,25 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,25 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg1,15-1,25
Arpakg1,00-1,15
Beyaz haşhaşkg11,00-11,10
Nohut naturelkg2,00-2,50
Mavi haşhaşkg16,00-17,00
Sarı haşhaşkg7,50-8,00
Beyaz haşhaşkg 11,00-11,00
Susamkg 10,00-10,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi
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