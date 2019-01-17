Uşak Ticaret Borsası
1 saat önce
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,25 liradan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,25 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık buğday
|kg
|1,15-1,25
|Arpa
|kg
|1,00-1,10
|Beyaz haşhaş
|kg
|11,00-11,10
|Nohut naturel
|kg
|2,00-2,50
|Mavi haşhaş
|kg
|16,00-17,00
|Sarı haşhaş
|kg
|7,50-8,00
|Beyaz haşhaş
|kg
| 11,00-11,00
|Susam
|kg
| 10,00-10,50
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:54 Kaynak: AA
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