Uşak Ticaret Borsası
11 dakika önce
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15 ile 1,30 lira arasından satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15 ile 1,30 lira arasından satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,15-1,30
|Arpa
|kg
|1,10-1,20
|Nohut Naturel
|kg
|2,50-3,50
|Mavi Haşhaş
|kg
|17,00-18,00
|Sarı Haşhaş
|kg
|9,00-9,50
|Beyaz Haşhaş
|kg
|15,00-15,50
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:16 Kaynak: AA
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