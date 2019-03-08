Uşak Ticaret Borsası

Ürün Miktar Fiyat (TL) Hububat Makarnalık Buğday kg 1,15-1,30 Arpa kg 1,10-1,20 Nohut Naturel kg 2,50-3,50 Mavi Haşhaş kg 17,00-18,00 Sarı Haşhaş kg 9,00-9,50 Beyaz Haşhaş kg 15,00-15,50





Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15 ile 1,30 lira arasından satıldı.UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: