Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

1 saat önce

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), Makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,30 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), Makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,30 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,15-1,30
Arpakg1,10-1,25
Nohut Naturelkg2,50-3,50
Mavi Haşhaşkg18,00-19,00
Sarı Haşhaşkg9,00-9,50
Beyaz Haşhaşkg16,00-16,50
Susamkg12,00-13,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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