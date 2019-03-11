Uşak Ticaret Borsası
1 saat önce
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), Makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,30 liradan satıldı.
Uşak
Ticaret Borsası'nda (UTB), Makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,30 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,15-1,30
|Arpa
|kg
|1,10-1,25
|Nohut Naturel
|kg
|2,50-3,50
|Mavi Haşhaş
|kg
|18,00-19,00
|Sarı Haşhaş
|kg
|9,00-9,50
|Beyaz Haşhaş
|kg
|16,00-16,50
|Susam
|kg
|12,00-13,00
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA
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