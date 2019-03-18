Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,30 liradan satıldı.UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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