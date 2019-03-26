Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

33 dakika önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,30 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,30 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg1,15-1,30
Arpakg1,10-1,25
Nohut naturelkg2,50-3,50
Mavi haşhaşkg18,00-19,50
Sarı haşhaşkg9,00-9,50
Beyaz haşhaşkg16,00-16,50
Susamkg12,00-13,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:13 Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi
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