Uşak Ticaret Borsası
33 dakika önce
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,30 liradan satıldı.
Uşak
Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,30 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık buğday
|kg
|1,15-1,30
|Arpa
|kg
|1,10-1,25
|Nohut naturel
|kg
|2,50-3,50
|Mavi haşhaş
|kg
|18,00-19,50
|Sarı haşhaş
|kg
|9,00-9,50
|Beyaz haşhaş
|kg
|16,00-16,50
|Susam
|kg
|12,00-13,50
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:13 Kaynak: AA
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