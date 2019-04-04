Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

1 saat önce

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), Makarnalık buğdayın kilogramı 1,30-1,35 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), Makarnalık buğdayın kilogramı 1,30-1,35 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,30-1,35
Arpakg1,10-1,15
Nohut Naturelkg2,50-3,00
Mavi Haşhaşkg17,00-18,00
Sarı Haşhaşkg9,00-9,50
Beyaz Haşhaşkg17,00-20,00
Susamkg12,00-13,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:39 Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi
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