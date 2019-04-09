Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

1 saat önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,30-1,35 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,30-1,35 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg1,30-1,35
Arpakg1,10-1,25
Nohut naturelkg2,50-3,00
Mavi haşhaşkg17,00-18,00
Sarı haşhaşkg9,00-9,50
Beyaz haşhaşkg17,00-20,00
Susamkg12,00-13,00
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:38 Kaynak: AA
Uşak, Ekonomi
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